Владимир Зеленский просит у западных партнеров 30 миллиардов долларов. По словам главы киевского режима, эта сумма необходима для того, чтобы запустить украинское производство оружия и продолжить конфликт с Россией.

По словам Зеленского, передав Украине эту сумму, Запад поймет, что такое война. И ощутит объемы, на которые недозагружены украинские предприятия по производству ракет и другого оружия.

Украинский лидер выступил с таким заявлением сразу после своего утверждения о готовности к прямым мирным переговорам с Москвой в любом формате. Киевский режим постоянно призывает западных партнеров передать новую военную помощь, критикуя их за промедление и недостаточность поставок и пытаясь переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ, передает ТАСС.