Покорившая Эверест Виктория Боня сообщила о желании родить двоих детей

Виктория Боня на днях сообщила, что покорила Эверест. Затем звезда скандально известного реалити-шоц "Дом-2" в соцсетях возмущалась, что многие отечественные знаменитости даже не поздравили ее с таким знаменательным событием. Интересно, что некоторые интернет-пользователи не верят в том, что Виктория Боня действительно смогла подняться на Эверест.

Меж тем светская львица не намерена снижать активность. В своем официальном телеграм-канале она объявила, что хочет сконцентрироваться на личной жизни. Виктория мечтает снова окунуться в материнство.

"Я еще ни с кем этим не делилась. На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей.

Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении", - поделилась планами Боня.

Интересно, что у Виктории есть 13-летняя дочь Анджелина. Ранее звезда телепроекта "Дома-2" призналась, что не видела дочь полтора месяца. По словам Виктории, наследница за это время умудрилась вырасти на несколько сантиметров.