Кремль: Трампа недостаточно информируют о реалиях на Украине

Американского президента Дональда Трампа снабжают недостаточной информацией о том, что в действительности творится на Украине. Об этом рассказал в среду, 28 мая, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, мы "во многом приходим к выводу, что Трампа недостаточно информируют о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния".

В комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину Юрий Ушаков пояснил, что, в частности, Трампу явно не сообщают правду об участившихся террористических атаках Украины против мирных российских городов.

Хозяину Овального кабинета рассказывают о предпринимаемых Россией ответных мерах, но американский политик при этом до конца не понимает, что российская армия бьет исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры или оборонного комплекса, подчеркнул Ушаков.

Ранее Дональд Трамп выступил с критикой в адрес российского лидера Владимира Путина, заявив, что недоволен действиями официальной Москвы. Президент США утверждал, что без его участия "с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей".

До того источники сообщали, что Трамп после очередного телефонного разговора с Владимиром Путиным ясно дал понять европейским лидерам, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие санкции.