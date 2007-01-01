Хорошо известна: названо имя виновницы разрыва Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Живущая во дворце женщина всеми силами стремилась разлучить будущего короля Великобритании с его возлюбленной. Дама высокого происхождения питала личную неприязнь к простолюдинке Кейт. И в один момент она почти довела свой коварный план до конца.

В последние месяцы ходит много слухов о разводе четы Уэльских. Британские СМИ шокировала новость из дворца о том, что Уильям заключил контракт с адвокатской конторой, которая защищала интересы принцессы Дианы во время развода с сыном Елизаветы II. По одной из версий, юристы понадобились Уильяму, чтобы подготовить документы о расторжении брака с Кейт Миддлтон.

Но, учитывая, сколько принц и принцесса Уэльские перенесли за годы совместной жизни, это скорей всего очередные сплетни. Однако британская пресса не забыла, что в окружении пары есть женщина, которая еще больше 15 лет назад задумала различить Кейт и Уильяма. Возможно, ей удалось осуществить свой план?

После смерти Елизаветы II во дворец вернулась опальная маркиза Чамли Роуз Хэнбери. Долгие годы она была подругой Кэтрин, а потом положила глаз на Уильяма. Поговаривают, что Миддлтон только обратившись за помощью к королеве смогла разлучить мужа с любовницей, Роуз вместе с ее супругом отправили в Норфолк. Но Карл III наделил маркиза Чамли высокой должностью и в 2022 году вернул его вместе с женой во дворец. Кейт, понимая, что только королева могла защитить ее брак, смирилась с возвращением соперницы.

Только спустя два года после странного решения Карла III британские газетчики поняли, кто подсказал королю так поступить. Эксперт Daily Express вспомнил, что еще в нулевых, когда Кэтрин и Уильям только встречались, против этого союза выступила Камилла Паркер-Боулз.

В 2007 году после шести лет отношений принц и Миддлтон расстались. Уильям тогда находился в составе кавалерийского полка в Дорсете, а Кейт жила в Лондоне. Пара публично признала разрыв. Но мало кто догадывался, что за всей этой печальной и даже некрасивой историей стояла… жена тогда еще принца Чарльза.

Камилла отвратительно относилась к Миддлтон. И все из-за происхождения последней. Принцесса Уэльская, как известно, родилась хоть и в состоятельной, но все же семье рабочих. Ее мама была стюардессой, которая состояла в родстве с шахтерами-угольщиками.

"Я был в Лондоне, когда произошел разрыв Уильяма и Кейт. Я был потрясен, совершенно ошеломлен, все думали, что это только вопрос времени, когда Уильям предложит Кейт выйти за него замуж. А потом люди начали говорить мне, что за этим стоит Камилла. <…> Камилла немного сноб. Она аристократка, всегда вращалась в королевских кругах. Она считала себя наследницей Алисы Кеппел, своей прабабушки, любовницы Эдуарда VII. Она очень гордилась этой связью и хвасталась этим в детстве и во взрослом возрасте", — рассказал Кристофер Андерсон, автор книги "Уильям и Кейт: Королевская история любви".

На Кейт Камилла смотрела свысока. По мнению тогда еще герцогини Корнуольской, Миддлтон была просто недостойна присоединиться к королевской семье. Как утверждает Андерсон, это Камилла посоветовала своему мужу, нынешнему королю Карлу III, вынудить Уильяма отпустить Кейт.

Стоит отметить, что тогда влюбленные быстро воссоединились. А через три года сыграли свадьбу. Однако британские сплетники уверяют, что Паркер-Боулз не отказалась от своего замысла, а просто затаилась.