Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом

Пытавшийся въехать в Россию на доске с веслом француз отправлен судом под арест. Российские пограничники задержали европейца на берегу Нарвского водохранилища 19 мая. Гражданин Франции попытался пересечь российскую границу со стороны Эстонии, сообщается на странице Ленинградского областного суда "ВКонтакте".

Француз признался, что хотел поселиться в России. Он решил, что его мать, которую он считает приемной, предположительно русская - и решил отправиться на поиски родственников.

Гражданин Франции также сообщил на допросе, что некоторое время назад лечился в психиатрической больнице. У стражей порядка возникли сомнения в его вменяемости, нарушителю назначили судебную психиатрическую экспертизу.