В национальный центр "Россия" приехали делегации из более чем 130 стран и международных организаций. В том числе КНДР, военные которой плечом к плечу с нашей армией сражаются за Курскую область. С приветственным словом к собравшимся обратился Владимир Путин. Президент заявил, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой для всех государств. Это и есть основа многополярного мира, в котором отношения выстраиваются на взаимном учете интересов всех сторон.

Путин: Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития. Полагаем, что основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие.

Страны Глобального Юга и Востока, которые входят в подобные международные организации, формируют мировое большинство. И в последнее время их голос все чаще учитывается при решении ключевых проблем в международных отношениях. И, как отметил глава нашего МИДа Сергей Лавров, это свидетельствует о том, что мир уже действительно стал многополярным. Но вот только на Западе не готовы мириться с таким подходом. Там, уверен министр иностранных дел, в многополярности видят не благо, а вызов.

Лавров: Этот тезис не выдерживает проверки на соответствие реальности. Возьмите отношения между Россией и Китаем. Два великих соседа. Отношения развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и России, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю. И по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействий, нежели классические союзы прошлой эпохи.

Как заявил Лавров, устойчивость миропорядка зависит во многом от Запада. И это напрямую касается украинского конфликта, который был во многом спровоцирован европейскими политиками. Они же были против возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией.

Лавров: 16 мая в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры по всем вопросам урегулирования. К чему мы были давно готовы, но Украина отказывалась, и ее не пускали в этот процесс хозяева. Прежде всего руководство нынешней Европы. На этих переговорах 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов. И будем продолжать делать это на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы сообщим в самое ближайшее время.

О необходимости изменения мирового устройства говорил и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его мнению, многополярный мир - альтернатива, которая пришла на смену европейскому колониализму, угнетавшему сотни миллионов людей на разных континентах. А сегодня потенциал для свободного развития есть у огромного количества стран. Появляются международные форматы равноправных держав, стремящихся совместно найти ответы на вызовы времени. И Россия, конечно, один из гарантов справедливого мироустройства.

Нарышкин: Сегодня, когда сотрясаются основы международного порядка и архитектуры безопасности, Россия вместе с друзьями и партнерами вновь берет на себя бремя лидерства и принимает деятельное участие в поиске путей разрешения глобального кризиса. Добавлю к сказанному, что наша страна исторически выступает гарантом справедливого мироустройства. Так было и при создании Венской системы международных отношений, так было и по итогам биполярного миропорядка по итогам Второй мировой войны.

И Россия рассматривает каждую страну-участницу форума как приоритетного партнера, неизменно придерживается принципов уважительного, равноправного и доверительного сотрудничества. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, продлится до 29 мая.