Северокорейские бойцы, участвовавшие в освобождении Курской области от украинских националистов, совершили настоящий подвиг. Такое заявление сделал в среду, 28 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Политик встретился в Москве с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ. Шойгу выразил отдельную благодарность военным из КНДР, которые боролись против ВСУ в Курской области плечом к плечу с российскими бойцами.

Как подчеркнул секретарь российского Совбеза, корейские воины защищали Курскую область, как собственную Родину. Память погибших будет увековечена в России.

Шойгу также отметил, что тот факт, что корейский народ встал на нашу сторону, означает, что "мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что наша страна крайне признательна корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Дипломат подчеркнул, что это полностью соответствовало международному праву.

Президент России Владимир Путин заверил, что наша страна не забудет подвиг самоотверженных корейских бойцов, принявших активное участие в разгроме вторгшихся на российскую территорию неонацистских формирований. Россия будет вечно чтить память погибших военных из КНДР — они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.