Василия Фунтикова проводят в последний путь брат и 88-летний отец

Накануне, 27 мая, стало известно о смерти актера Василия Фунтикова. Он прославился ролями в таких фильмах как "Каникулы Кроша", "Глухарь". Ему было 62 года.

Сейчас появились детали смерти артиста. Оказалось, Василий заехал навестить своего 88-летнего отца Владимира Фунтикова. Ничто не предвещало беды. Однако внезапно актеру стало плохо. Артиста госпитализировали и диагностировали инсульт. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Василия Фунтикова похоронят 30 мая на Хованском кладбище. Организацией похорон занимается младший брат актера, 53-летний заслуженный тренер по самбо и дзюдо, двукратный чемпион Европы по самбо Павел Фунтиков. Предполагается, что на похороны явится и его отец. Однако посетит ли траурное мероприятие внебрачная дочь Василия Фунтикова, неизвестно.

"КП" выяснила, что у артиста есть 23-летняя наследница Дарья. Ее воспитанием занималась мать. С Василием Фунтиковым она рассталась вскоре после появления девочки на свет. Сообщается, что с наследницей актер не общался.

Коллеги в один голос опровергают слухи, что у Василия Фунтикова были проблемы с алкоголем. Последние 20 лет артист и капли не брал в рот. Также, вопреки слухам, актер много работал: преподавал в "Новой опере", играл в спектаклях.