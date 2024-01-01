Лукашенко решил помочь России с картошкой: Это же не благотворительность

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал местных аграриев позаботиться о том, чтобы картофеля хватило и Беларуси, и России. Речь об этом зашла на встрече политика с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

Как сообщает БелТА, Лукашенко поднял эту тему "после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки". Однако, как подчеркнул белорусский лидер, это очень серьезный вопрос, тем более что "чего-чего, но картошку мы выращивать умеем".

Политик призвал "помочь братьям-россиянам", отметив, что "это же не благотворительность", в действительности поставки картофеля в Россию — "это и приличные деньги, приличные цены".

Пархомчик в ответ заверил, что, "учитывая уроки" погоды, в Брестской области высадили больше картофеля и других овощей, чтобы избежать в будущем проблем с нехваткой тех или иных культур.

Ранее Владимиру Путину рассказали, что "у нас картошки-то не хватает". Когда российский лидер предложил ввозить этот продукт из Беларуси, в ответ он услышал, что и там картофель закончился. Президент России позднее сообщил, что пообщался на эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко — тот заявил, что "ну и у нас уже всё в Россию продали".

Тем временем выяснилось, что капуста и лук, входящие в так называемый борщевой набор, резко подорожали в России — в 2024 году цены на них подскочили на 57% и 87% соответственно. Эксперты винят в случившемся неурожай из-за засухи и проблем с подачей воды на поля.