Дальность ударов поставляемым на Украину оружием вглубь российской территории больше не ограничивается. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как заявил Мерц, Украина будет в полном праве наносить удары по военным целям за пределами своей территории. Немецкий канцлер также отметил, что Германия намерена поддержать Киев в разработке украинского дальнобойного оружия, передает Reuters.

В Кремле ранее, комментируя похожие заявления канцлера ФРГ, отметили, что Мерц внес изрядную путаницу в этот вопрос. Пресс-секретарь президента России подчеркнул: если в ЕС действительно принято решение снять ограничения по использованию дальнобойного оружия Украиной, то речь идет об эскалации конфликта.