Подавляющее большинство друзей нашего государства в арабском мире дали положительный ответ на приглашение поучаствовать в октябрьском саммите "Россия — Арабский мир" в Москве. Об этом рассказал в среду, 28 мая, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства, принимая председателя руководящего президентского совета Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими, продолжается стабильная работа по подготовке этого саммита.

Москва надеется, что это мероприятие "пойдет на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", цитирует президента России РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поддерживает хорошие отношения со многими лидерами арабского мира. Осенью 2024 года он принимал президента ОАЭ Мохаммеда ибн Заида Аль Нахайяна в своем собственном доме. Кремль объяснил это тем, что политиков "объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения".

В мае 2024 года Владимир Путин проводил переговоры с королем Бахрейна. Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркивал, что это был один из самых счастливых дней в его жизни. Он также отмечал, что друзья России из Лиги арабских государств высоко ценят ее роль в справедливом разрешении ближневосточных проблем.