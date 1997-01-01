Вандалы сожгли поместье, в котором похоронена принцесса Диана: от фото пепелища сердце щемит

В британском Нортгемптоншире сгорело фамильное поместье графского рода Спенсеров Элторп Хаус. Это место принцесса Диана считала своим домом, и тут же ее похоронили.

О происшествии на своей странице в соцсети Х сообщил брат покойной принцессы Чарльз Спенсер. Сейчас на месте работают пожарные, они следят, чтобы огонь не вспыхнул вновь. Уже установлено, что поместье намеренно подожгли вандалы.

"Ошеломлен, узнав, что сгорел один из фермерских домов Элторп Хаус. К счастью, в момент погожа в нем не было людей. Дом был сожжен вандалами прошлой ночью. Так грустно, что кто-то считает это весельем", — рассказал младший брат леди Ди и опубликовал фото пепелища.

Управляющий поместьем Адей Грино отметил, что дом 1508 года постройки утерян навсегда. Восстановить его невозможно. Устоявшие в огне стены придется сровнять с землей "по соображениям безопасности". "Это так печально. Вот он, мир, в котором мы теперь живем", — написал в соцсети Грино.

Британские пользователи Сети выражают сочувствие семье Спенсер. "Это ужасно, так жаль это слышать"; "Надеюсь, полиция поймает того, кто это сделал"; "Что не так с людьми?"; "От вида пепелища сердце щемит"; "Могила принцессы не пострадала?" — пишут неравнодушные люди.

Элторп Хаус был резиденцией Спенсеров с 16 века. Диана жила в поместье после развода родителей и до замужества с принцем Уэльским в 1981 году. На территории Элторп Хауса находится Овальное озеро, в центре которого на острове обрела последний приют леди Ди. Принцесса погибла в возрасте 36 лет в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года.

На могилу Дианы не может добраться никто кроме членов семьи. Но в Элторпе находится мемориал, доступный всем, кто решит отдать дать памяти. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. В августе 2023 года на тропинке, ведущей к озеру, посадили 36 дубов и сотни белых лилий и роз. Деревья отражают каждый год жизни Дианы.