Берлин и Париж своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. На это указал в среду, 28 мая, пресс-секретарь президента Рсосии Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что подобные действия мешают усилиям других сторон по урегулированию ситуации на Украине — это "дальнейшее провоцирование войны" и "попытки заставить украинцев воевать дальше".

Песков выразил надежду на это, что вопреки провокационным высказываниям из Франции и ФРГ удастся продолжить процесс урегулирования, провести второй тур переговоров с Киевом и обменяться проектами меморандумов.

Комментарий представителя Кремля последовал за новым заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию для украинской армии. Он повторил, что дальность ударов поставляемыми на Украину вооружениями вглубь российской территории больше не ограничивается. Более того, Мерц пообещал поддержать киевский режим в разработке собственного дальнобойного оружия.

Похожее заявление Мерц сделал днем ранее, но его слова опроверг собственный заместитель в германском кабмине, а также депутаты бундестага. Они уверяли, что никаких решений в Берлине по поставкам дальнобойного оружия не было.

Однако депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что если заявление Мерца подтвердится на практике, "мы будем применять уже другое оружие", которое в распоряжении российских бойцов, "конечно, есть".