Великобритания может разместить войска в Арктике

Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие в Арктике. Великобритания намеревается разместить там своих военных. О таких планах рассказал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Как пишет The Daily Telegraph, Лэмми назвал Арктику зоной пристального внимания с точки зрения геополитической конкуренции, а также ключевым флангом обороны НАТО.

Политик призвал предпринять меры для сдерживания внешних угроз. С этой целью активизировано военное сотрудничество между Великобританией и Норвегией под эгидой НАТО. В начале мая на Полярном круге прошли маневры военно-морских сил двух государств.

Ранее российский посол в Канаде Олег Степанов призвал сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала. Дипломат напомнил позицию Москвы, согласно которой Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, предупредил, что Арктика — это пространство, где будут сталкиваться интересы великих держав современного мира, ведь "мы видим желание команды нового президента США нарастить там военные и геополитические возможности".