Воссоединение спустя 20 лет: Брэд Питт уговаривает Дженнифер Энистон переехать к нему

Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в браке 5 лет. Их называли самой красивой парой Голливуда. А потом актер на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" встретил Анджелину Джоли и не устоял перед ней.

После расставания Джен очень сильно переживала, ведь любила Брэда. Только еще раз выйдя замуж и снова разведясь, Энистон смогла простить Питта. Его брак с Джоли к тому моменту тоже рухнул. Звезда сериала "Друзья" помогала бывшему мужу справиться с обрушившейся на него критикой. Актера тогда обвиняла в алкоголизме и жестоком обращении с детьми.

Теперь Брэд пришел на помощь Джен. Дело в том, что в середине мая неизвестный протаранил ворота особняка Энистон в Лос-Анджелесе. Актриса в тот момент была дома, только благодаря охраннику преступник не добрался до Дженнифер. Мужчину задержали и передали полиции.

Напавшим на дом актрисы оказался ее фанат-преследователь. Несколько лет мужчина слал Энистон голосовые сообщения и электронные письма, в своих соцсетях он размещал посты о Дженнифер.

После нападения актриса не чувствует себя в безопасности, находясь дома. Она решила выставить свой особняк на продажу. Питт предложил бывшей жене переехать к нему, пока она не уладит вопрос с жильем.

"Кошмар Джен, связанный с преследованием, был настоящим адом, но она поражена всеми добрыми предложениями, которые получила от своих друзей. Самым большим сюрпризом стала инициатива Брэда, готового принять ее в своем доме в Лос-Анджелесе. Ни для кого не секрет, что Брэд по-прежнему очень любит Джен, и они, безусловно, давно оставили позади все свои прошлые разногласия", — рассказал инсайдер The News.