Крупный пожар тушат в подмосковном Солнечногорске. Там горит строительный рынок.

Пламя распространилось стремительно и уже охватило более двух тысяч квадратных метров. Высокие столбы огня вырываются из здания. Работу пожарных осложняет сильное задымление. Черные клубы полностью окутали торговый ангар. Оттуда доносятся звуки взрывов.

Как сообщили в МЧС, информация о пострадавших не поступала. 10 человек успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия экстренных служб. В тушении задействованы более 60 спасателей и 18 единиц техники. Как сообщает подмосковная прокуратура, в качестве причин пожара рассматриваются две версии - неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.

Под Астраханью же тушат мощный природный пожар в садовом товариществе, его фронт - уже 10 километров и продолжает расти из-за ветра. Днем в среду в Приволжском районе загорелись два дачных дома и хозяйственные постройки. На месте работают более 70 человек и свыше 20 единиц техники. Специалисты привлекли пожарный поезд. Тушение осложняет сухая погода.

Непростая ситуация с природными пожарами сохраняется и в Бурятии. Пламя уже подступило к нескольким населенным пунктам Кижингинского района. Там объявлена эвакуация местных жителей - в первую очередь детей и пожилых людей. Для них организованы пункты временного размещения.