Онищенко: В Крыму появились комары — переносчики лихорадки чикунгунья

Тигровые комары, которые переносят возбудителей лихорадки чикунгунья, появились в Краснодарском крае и Крыму. Об этом рассказал в среду, 28 мая, заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Эксперт сообщил в интервью Национальной службе новостей, что главным источником экзотических инфекций является Таиланд, откуда туристы могли завозить в нашу страну случаи лихорадки чикунгунья.

Однако, отметил Онищенко, и на юге России уже появляются комары, укусы которых могут привести к таким заболеваниям. Эти насекомые "постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно".

Комментарий Онищенко последовал за предупреждением посольства России в Шри-Ланке о том, что в этой азиатской стране зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — наиболее резкая за 20 лет. Для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета это заболевание может оказаться смертельным.

Ученые при этом предупреждают, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Это создает прекрасную среду обитания для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.