Родившая дочь Цымбалюк-Романовская отказалась от нянек и объяснила почему

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой 25 марта. Пианистка родила дочь, которую назвала Викторией. Личико крошки молодая мамочка пока скрывает от публики и совсем не подпускает к ребенку посторонних.

Артиста уверяет, что сама справляется с новорожденной, никаких помощниц и нянек у нее нет. А если Виталине нужно уехать в командировку в другой город, Вика отправляется в путешествие с мамой.

"Я долго была несчастна, теперь я абсолютно счастлива. И ни на секунду Вику не оставляю одну. Мы даже в поездки отправляемся вместе. Никто не верит, что я сама справляюсь со всеми сложностями и воспитанием, без помощи нянек", — рассказала Цымбалюк-Романовская Общественной службе новостей.

По словам пианистки, в помощниках просто нет никакого смысла. Зачем нанимать чужих людей, если она сама может быть 24 часа в сутки с дочкой.

"Когда родилась Викуля, я наконец-то обрела совсем новые смыслы в жизни. Я поняла, что свою любовь можно дарить не только мужчине, но и частице себя — своему ребенку" — призналась Виталина.

Отметим, что Цымбалюк-Романовская скрывает отца ребенка. Известно лишь, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Кроме того, у новорожденной отчество Давидовна.