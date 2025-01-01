Всероссийский проект "День цифры" пройдет в детских лагерях летом 2025 года

В рамках всероссийского образовательного проекта "День цифры" в летний период 2025 года проведут дополнительные мероприятия для детских лагерей.

Проект реализуется при участии Минцифры России, Минпросвещения и АНО "Цифровая экономика". Партнерами выступают ведущие ИТ-компании. Адресован проект детям в возрасте от 7 до 17 лет. Его ключевая задача - развитие компетенций цифровой экономики.

При поддержке благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" для детских лагерей были разработаны специальные методические материалы по искусственному интеллекту.

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