Нетаньяху объявил об устранении лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара

Израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. Такое заявление сделал в среду, 28 мая, глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как заявил политик, комментируя случившееся, "мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС".

Нетаньяху также отметил, что "за 600 дней войны, мы изменили Ближний Восток, оттеснили радикалов с наших территорий, зашли в сектор Газа, ликвидировали десятки тысяч боевиков" (цитата по РИА Новости).

В октябре 2024 года представители ХАМАС подтвердили, что возглавлявшего тогда движение Яхью Синвара убили. При этом Москве выразили обеспокоенность возможными последствиями убийства лидера движения для Ближнего Востока.

Однако американские аналитики предупреждали, что убийство Яхьи Синвара не станет "предвестником гибели" группировки, так и оказалось в действительности — движение продолжило противостояние властям Израиля под руководством брата убитого.