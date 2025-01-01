Почти 175 тысяч военнослужащих прибыли с начала 2025 года по контракту в военные части ВС России, а добровольческие подразделения пополнили более 14 тысяч человек. Об этом в среду, 28 мая, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что провел совещание по вопросам доукомплектования российской армии контрактниками.

Медведев напомнил, что в середине мая президент России Владимир Путин оценил "патриотический настрой тех, кто готов защищать нашу Родину, тогда как у наших противников, очевидно, ситуация выглядит совершенно иначе". Зампред Совбеза указал на то, что это подтверждается и реальным положением дел.

Дмитрий Медведев призвал "эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием Вооруженных Сил по контракту".

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на пункты отбора для службы по контракту. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак, в рамках насильственной мобилизации.

Участвуют в боях на стороне российской армии и иностранные граждане. Владимир Путин отметил, что среди них есть и французы, которые назвали свое добровольческое подразделение символично, в память об отцах и дедах — "Нормандия — Неман".