Волочкова взбесилась, когда жена Вдовина поймала ее на вранье: "Пусть сидит тихо, молчит в тряпочку!"

Анастасия Волочкова в конце апреля выдала дочь замуж. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в особняке Мясникова. Ариадна в подвенечном платье вышла к журналистам и представила своего мужа. А спустя месяц выяснилось, что праздник был вовсе не свадьбой.

Мачеха Ариадны Елена Николаева рассказала, что дочь Волочковой все еще официально не замужем. Они с Никитой просто обвенчались, а в загс не ходили. Свадьба будет, но в августе.

При этом еще до банкета в Петербурге Анастасия утверждала, что ее дочь с женихом расписались в московском загсе, а обвенчались в Северной столице. Узнав, что ее обман разоблачили, балерина разозлилась. Анастасия очень грубо ответила Елене.

"Куда опять лезет эта тетя, жена моего бывшего мужа? Какая ей разница, кто расписался, кто не расписался? Жена моего бывшего мужа — это погоняла на всю жизнь к ней прилепится, потому что у нее нет своего имени, она прицепилась к моей фамилии. Пусть сидят тихо, молчат в тряпочку", — заявила артистка.

Балерина объявила, что Ариадна просто во всем хочет равняться на свою маму, и припомнила, что у нее с отцом девочки Игорем Вдовиным тоже не было штампов в паспорте, зато на их свадьбе гулял весь шоу-бизнес.

"Да, Ариадна хочет, как у мамы, а что в этом плохого? А мне нравится, что она пытается меня копировать! Это же прекрасно, что ей хочется, как у мамы и папы, а не как у жены моего бывшего мужа, потому что там копировать нечего! Там пожалеть только можно!" — цитирует Волочкову "СтарХит".