Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта с Украиной, рассказал, что позвонил украинскому министру обороны Рустему Умерову.

Как уточнил российский политик, телефонный разговор состоялся в среду, 28 мая. Мединский предложил визави точную дату и место встречи для обмена проектами меморандума по мирному урегулированию конфликта.

Что касается обвинений в том, что "русские не торопятся" с меморандумом, в действительности ситуация обратная, уточнил Мединский. Он рассказал, что это "украинская сторона пошла совещаться", причем "совещание затянулось", хотя представители России готовы уже в ближайшие дни вновь лично встретиться.

Помощник российского лидера подчеркнул, что "там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", сообщает РИА Новости.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры, посвященные мирному урегулированию конфликта. По завершении общения с представителями киевского режима Мединский напомнил, что еще первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал от попыток "обмануть русских", которые "всегда приходят за своим".

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о слухах, согласно которым американские власти хотели бы добиться изменения состава делегации России. Дипломат подчеркнул, что если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они сделали бы это, "не опускаясь до унизительной формы распространения слухов".