Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Об этом заявил в среду, 28 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, оценивая слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии лимитов дальнобойности вооружений для ВСУ.

Как отметил дипломат в интервью журналисту Павлу Зарубину, заявления Мерца "надо проверять". Что бы ни имел в виду германский политик, это, в любом случае, нагнетание напряженности и поддержка войны, в которую напрямую втягивается Германия.

При этом на реплику журналиста о том, что "у нас же уже немецкие танки по территории ездят", Лавров напомнил, что "они горят в основном, а не ездят". В любом случае, прямое втягивание Германии означает, что она движется вниз, к своему краху. Министр выразил надежду на то, что "ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильные выводы и остановят безумие".

Ранее Сергей Лавров, оценивая "симптоматичные" высказывания Мерца, посетовал на то, что история ничему не учит некоторых германских политиков. Дипломат напомнил, что мир буквально на днях отметил 80-летие разгрома гитлеровского нацизма. Однако Европа вновь нашла себе нацистский флаг для очередной провальной авантюры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Берлин и Париж своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Представитель Кремля также подчеркнул, что риторика французских и германских властей мешает усилиям других сторон по урегулированию ситуации на Украине.