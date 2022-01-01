Собянин поручил расширить масштабы проекта по повышению производительности труда

Москва расширяет границы производительности труда, сообщил Сергей Собянин в телеграме.

"С начала 2025 года 46 столичных компаний присоединились к федеральному проекту "Производительность труда". Больше половины из них представляют обрабатывающие производства. Среди новых участников - также предприятия из сфер строительства, транспортировки и хранения, туризма. Цель - повысить эффективность, сократить потери и решить проблему кадрового дефицита", - написал мэр.

Свыше 800 столичных компаний должны стать участниками программы к 2030 году, включая 60% от всех крупных и средних предприятий обрабатывающей отрасли, добавил Собянин.

В проекте город участвует с 2022-го. За три года к нему присоединились 419 предприятий. Производительность труда выросла в среднем на 53%.

Подробности - в посте мэра.