Дочь показала неприличный подарок Якубовичу на 80-летие

Леонид Якубович в июле отметит день рождения. Семья ведущего "Поля чудес" готовится к празднику. Дочь шоумена Варвара Видо уже даже выбрала подарок, правда, девушка не уверена, что он понравится Леониду Аркадьевичу.

Варвара, видимо, унаследовала отцовское чувство юмора. Дочь ведущего выбрала презент в стиле шоу "Поле чудес", но с неприличной надписью.

На своей странице в соцсети Видо опубликовала фото подарка. Девушка нашла картхолдер, изюминкой которого является зашифрованное в стиле капитал-шоу слово. Правда, слово это, судя по всему, нецензурное. Варвара решила спросить у подписчиков, стоит ли дарить такую вещичку Якубовичу на 80-летие.

Отметим, что у дочери с ведущим прекрасные отношения. Леонид Аркадьевич иногда выходит с Варварой на красные дорожки. Наследница Якубовича выросла очень креативно девушкой, она поет и пишет книги. Иногда Видо выступает в столичных клубах.