Москва завершила работу над меморандумом о возможном мире и готова представить его Киеву. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 июня в Стамбуле.

Главарь киевского режима пока отправился в Берлин - жаловаться на продвижение российских войск в Сумской области. И, конечно, ни слова о том, что именно оттуда ВСУ вторглись на территорию России в августе прошлого года.

Репортаж Александры Сергомасовой.