На полях международной выставки "Металлообработка" премьер Михаил Мишустин встретился со студентами технических вузов. Обсуждали применение в отечественном станкостроении искусственного интеллекта. Он дает возможность ускорять расчеты, а еще помогает в выборе материалов и технологий обработки.

Говорили на одном языке - ведь глава правительства сам инженер по образованию, окончил МГТУ "Станкин". Сейчас множество российских компаний выпускают роботы-манипуляторы, лазерные станки и собственное программное обеспечение для управления автоматизированными производствами. За год рост по отрасли - в 4 с половиной раза, докладывают премьеру. Но, по его мнению, долю отечественного оборудования нужно еще увеличить, сейчас она оценивается в 30 процентов. Этим и предстоит заниматься сегодняшним студентам.