На полях международной выставки "Металлообработка" премьер Михаил Мишустин встретился со студентами технических вузов. Обсуждали применение в отечественном станкостроении искусственного интеллекта. Он дает возможность ускорять расчеты, а еще помогает в выборе материалов и технологий обработки.
Говорили на одном языке - ведь глава правительства сам инженер по образованию, окончил МГТУ "Станкин". Сейчас множество российских компаний выпускают роботы-манипуляторы, лазерные станки и собственное программное обеспечение для управления автоматизированными производствами. За год рост по отрасли - в 4 с половиной раза, докладывают премьеру. Но, по его мнению, долю отечественного оборудования нужно еще увеличить, сейчас она оценивается в 30 процентов. Этим и предстоит заниматься сегодняшним студентам.
Выпускникам физмат-классов Михаил Мишустин подсказал перспективные специальности: "Мы оцениваем дополнительную потребность отрасли в кадрах в течение примерно 6 лет в 50 тысяч человек, из которых четверть, предполагаем, должны быть сотрудники с высшим образованием. И наиболее востребованные специальности связаны с физико-техническими науками, управлением в технических системах, а также с общим и специальным машиностроением".