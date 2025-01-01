Россия и Беларусь продолжают работу над размещением на белорусской территории ракетных комплексов "Орешник", пока из Киева звучат заверения в том, что это блеф. Об этом рассказал в среду. 28 мая, госсекретарь Комитета госбезопасности Беларуси Александр Вольфович.

Как отметил политик, "пусть тешат себя надеждой" те, кто считает, что это неправда — в действительности Москва и Минск уверены в своих действиях. "Орешник" поможет дать надежный отпор любой попытке нанести неприемлемый ущерб в случае развязывания агрессии против Беларуси.

Решение по размещению в республике комплекса "Орешник" уже принято, конкретные места определены, продолжается плановая подготовка — ожидается, что работы завершатся до конца 2025 года, цитирует Вольфовича ТАСС.

За несколько дней до этого белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что реализация согласованного с президентом России Владимиром Путиным замысла по размещению в Беларуси передовых видов оружия для обороны продолжается, "мы здесь значительно продвинулись".

До того российский лидер Владимир Путин предложил западным странам провести эксперимент — дуэль с участием "Орешника". Для этого желающие проверить новинку нашего ОПК "пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар". Однако ответа по существу не последовало.