Лавров предложил Украине новую встречу 2 июня

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня. Об этом рассказал в среду, 28 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая. Обе стороны выразили удовлетворение диалогом, а власти Турции как принимающая сторона рассказали, что достигнута принципиальная договоренность встретиться вновь. Однако конкретики по месту и срокам не было.

Лавров подчеркнул, что Москва оперативно разработала проект мирного меморандума, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.

Российская делегация во главе Владимиром Мединским готова представить этот документ делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, цитирует главу МИД России РБК.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский опроверг утверждения из Киева о том, что это якобы Москва тормозит процесс подготовки проекта мирного меморандума. На самом деле это "украинская сторона пошла совещаться", причем "совещание затянулось", хотя представители России готовы уже в ближайшие дни вновь лично встретиться.

Тем временем заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило назвал "красные линии" киевского режима на переговорах с Москвой. Чиновник заявил, что для Украины неприемлемо юридическое признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и Новороссией.