Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что уйдет из политики только вместе со своим непосредственным начальником.

Как отметил Ермак в интервью Politico, "я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским и уйду вместе с ним".

Некий бывший министр украинского кабмина на условиях анонимности рассказал изданию, что Ермак, который хорошо умеет "читать Зеленского", любит власть, поэтому "он почти физически страдает, если его отодвигают на второй план, и его имя должно быть везде".

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, когда ее супруг покинет президентское кресло, права на которые утратил по украинскому законодательству еще в мае 2024 года. По словам женщины, Владимир Зеленский "не планирует быть президентом всю жизнь". Однако прежде его ухода требуется получить гарантии безопасности для Украины.

Между тем эксперты полагают, что Зеленскому стоит всерьез подумать о сохранности собственной жизни. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что утратившему легитимность президенту Украины впору спешно бежать за границу и "искать убежище, тихую гавань", если он рассчитывает дожить до старости.