Успенская вспылила на красной дорожке, услышав имя Пугачевой

Любовь Успенская вышла из себя, когда ей задали вопрос об Алле Пугачевой. Неприятный инцидент произошел в Санкт-Петербурге на красной дорожке музыкальной премии.

Любовь Залмановна вышла в свет с красавицей-дочкой Татьяной Плаксиной. Звезды позировали фотографам, когда одна из журналисток внезапно задала певице вопрос об Алле Пугачевой. С лица Успенской сразу сползла улыбка. Артистке явно не понравилась эта тема.

Королева шансона, повысив голос, ответила, что ей не хочется говорить о сбежавшей из страны коллеге. Любовь Залмановна призвала не переживать за судьбу Аллы Борисовны.

"Вы что за нее так переживаете? Не надо за нее переживать, что за нее переживать? Не надо мне задавать про нее вопросы. Я за то, чтобы был мир на земле. Те, кто за нее переживают, пусть едут к ней в гости. Вы за нее так переживаете? Вы думаете, что она переживает?" — возмущенно заявила певица, ее слова передает Telegram-канал POPCAKE.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в 2022 году вслед за признанным иноагентом Максимом Галкиным. После этого Примадонна на своей странице в соцсети раскритиковала жителей страны, сравнив их с холопами.