Трамп пообещал ясность по Украине в течение двух недель

В течение ближайших двух недель должны появиться некие сдвиги в ситуации с урегулированием конфликта на Украине. Заявление такого содержания сделал в среду, 28 мая, президент США Дональд Трамп.

В ответ на вопрос о том, действительно ли российские власти нацелены на мирное урегулирование, американский лидер заявил, что "мы узнаем очень скоро, в течение двух недель".

Также Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости к трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским

При этом Трамп отметил, что "очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди — посреди того, что вы бы назвали переговорами".

Президент Соединенных Штатов также предупредил, что если в Вашингтоне сочтут, что им "морочат голову", последует иная реакция, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что наша делегация во главе Владимиром Мединским готова представить проект мирного меморандума делегации Украины, а также дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

При этом Зеленский уверяет, что готов к продолжению переговоров в любом формате, в любом месте и любом составе. Однако он потребовал, чтобы новая встреча с представителями России проводилась при посредничестве США и Европы.