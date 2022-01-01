Вдова Шатунова вышла в свет в блестящем платье с роскошным декольте и произвела фурор

В столице прошла премьера мюзикла "It‘s МАЙ Life!", основанного на хитах Юры Шатунова. Среди почетных гостей была замечена и вдова музыканта.

Светлана пришла на премьеру в сером платье в пол с блестками и глубоким декольте. Волосы вдова Шатунова собрала назад, сделала вечерний макияж, а дополнила образ массивными серьгами. После спектакля Светлана аплодировала артистам стоя.

По дороге на мероприятие она сфотографировалась в машине и выставила снимок в Сеть. Кадр произвел фурор. Светлану забросали восторженными комментариями.

"Прекрасна! Пусть беды обходят вашу семью стороной"; "Какая роскошная женщина"; "Светлана, вам так идет эта прическа"; "Красотка!"; "Очень приятна на вас смотреть. И нарядная, и все прилично", — написали фанаты вдове певца.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Ему было 48 лет. Причиной смерти официально названа острая сердечная недостаточность.

Солист "Ласкового мая" держал в секрете семейную жизнь, он очень редко приходил на светские мероприятия с женой. В Сети практически не найти их совместные фото. Только после смерти Юрия Светлана стала появляться с детьми на публике.

В браке Шатуновых родились двое наследников — сын Дэннис и дочь Эстелла. Семья артиста сейчас живет в Германии.