Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России

Ужесточение американскими властями санкций в отношении России по примеру Европы способно негативно сказаться на усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в среду, 28 мая, президент США Дональд Трамп.

Как отметил политик, "если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить". При этом он заверил, что действует "жестче тех, о ком вы говорите".

В частности, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, по утверждению Трампа, "очень жестко" общается с российской стороной и проводит "феноменальную работу", контактируя с Москвой, сообщает Reuters.

Ранее осведомленные источники утверждали, что Дональд Трамп может ввести санкции в отношении России в течение последней недели мая. При этом рестрикции вряд ли будут содержать некие банковские ограничения — обсуждаются иные варианты.

При этом эксперты отмечали, что из-за Украины произошел раскол в рядах НАТО, ведь американские власти не последовали примеру Евросоюза и Великобритании — они не сделали объявление о новых антироссийских санкциях вслед за европейскими политиками.