Сотрудники полиции задержали в Ростовской области 19-летнего молодого человека, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 28 мая, рассказали в управлении на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

С задержанным через мессенджер связался некто под видом сотрудника правоохранительных органов и начал угрожать, потребовав, чтобы молодой человек организовал поджог.

Задержанный признался, что по указанию куратора намеревался поджечь релейный шкаф, используя легковоспламеняющуюся жидкость. У молодого человека нашли емкости из-под ацетона и жидкости для розжига, пластиковые бутылки с некой прозрачной жидкостью и зажигалку, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержали россиянина, который по заданию киевского режима готовил ко Дню Победы террористический акт. Мужчине велели устроить взрыв на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, участвовавших в Параде Победы.

В Калужской области возбудили уголовное дело о государственной измене против мужчины, который выяснял места размещения установок противовоздушной обороны и передавал эти сведения киевскому режиму. Он также собирался устроить схрон для украинских диверсантов.