Равшана Куркова умилила народ снимками сына и дочери

Равшана Куркова воспитывает двоих детей. Сыну актрисы Гаспару три годика, а дочери Самире — два.

Звезда сериала "Барвиха" редко балует поклонников фотографиями наследников, хотя каждый раз снимки производят настоящий фурор. На днях 44-летняя актриса гуляла с Самирой и Гаспаром в детском парке, мамочка не удержалась и поделилась в соцсети кадрами с прогулки.

На одном из снимков Гаспар высовывал голову из деревянного домика. Мальчик с кудрявыми волосами с улыбкой смотрел в объектив камеры. Самира же, нарядившись для прогулки в розовую шапочку с ушами и голубое платьице, позировала возле столика в игрушечном домике, сделанном в стиле топиарной фигуры.

Фото получились трогательными и забавными. Народ оставил сотни комментариев под постом Равшаны, в большинстве из них люди умилялись, какие красивые детки растут у актрисы.

Напомним, первенца Гаспара Куркова родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Кто отец дочери актрисы, неизвестно. Равшана никогда не говорила о нем публично.