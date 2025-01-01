Путин объяснил необходимость популяризации адаптивного спорта

Российский лидер Владимир Путин провел в среду, 28 мая, заседание президентского Совета по развитию физической культуры и спорта. Участники мероприятия обсудили развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства напомнил, как важно помочь людям с ограничениями по здоровью — открыть им больше доступных возможностей для активной жизни и регулярных занятий физкультурой, для участия в турнирах и соревнованиях разного уровня.

Масштабы задачи велики: в России с теми или иными ограничениями по здоровью и инвалидностью сталкивается около 11 миллионов граждан, причем более 7 миллионов из них не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, напомнил Владимир Путин.

Президент попросил кабмин максимально оперативно разработать и утвердить план мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с учетом возможностей адаптивного спорта.

До конца 2025 года предписано разработать планы модернизации, капитального ремонта и оснащения спортивных объектов. К 2030 году должна быть полностью удовлетворена потребность в специализированном оборудовании и инвентаре.

Также Путин поручил определить, на каких площадках можно дополнительно организовать секции по адаптивным видам спорта и группы адаптивной физкультуры.

В апреле сообщалось, что на развитие адаптивного спорта в России в 2025 году выделено почти 3 миллиарда рублей. Глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярев рассказал, что продолжается работа над созданием самостоятельных учреждений, центров, школ и отделений адаптивного спорта. Уже создано 88 таких учреждений в 65 регионах страны.

Особые адаптационные программы разработаны для участников специальной военной операции. Условия для тренировок и реабилитации предоставляются на безвозмездной основе на базе лучших спортивных объектов по всей России. Такие занятия дают возможность окрепнуть не только физически — они не хуже психолога помогают справиться с посттравматическим синдромом.