Сбылось страшное предсказание Жириновского о Пугачевой

Владимир Жириновский еще 13 лет назад напророчил Алле Пугачевой незавидное будущее. Политик был уверен, что Примадонна готова на все ради денег и славы.

Предсказание Жириновский сделал в телеэфире во время предвыборных дебатов. Лидер ЛДПР высказал в адрес народной артистки СССР резкие замечания, а после заговорил о ее будущем. Сегодня слова политика сбылись.

Полемика между Пугачевым и Жириновским разгорелась, после того, как Алла Борисовна попыталась упрекнуть Владимира Вольфовича в "хамском" поведении. В ответ политик потребовал от нее молчать и слушать, а затем обрушился с критикой не только на нее лично, но и на всю творческую элиту России.

Жириновский говорил очень эмоционально. Он обвинил Пугачеву в низкой социальной ответственности и заявил, что артисты готовы на все ради денег и славы, что карьера самой Примадонны построена на пиаре и "фанере", а не на таланте. Самое поразительное, что политик предвидел поведение артистки в сложной ситуации. Владимир Вольфович отметил, что певица готова "лечь под любого руководителя" ради выгоды. Напоследок лидер ЛДПР предупредил исполнительницу хита "Мадам Брошкина", что звездность временное явление и зависит от внешних обстоятельств.

Слова политика сбылись после 2022 года. Пугачева сбежала из страны и кардинально поменяла свою позицию в отношении России. Сейчас Аллу Борисовну сложно назвать востребованной артисткой, ее последний альбом не нашел отклика у публики.