Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел вечером среды, 28 мая, телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как уточняется на официальном сайте МИД России, Лавров проинформировал Рубио о реализации договоренностей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая.

Также российский дипломат рассказал американскому коллеге о подготовке конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с представителями Украины в Стамбуле.

Рубио, в свою очередь, подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций Москвы и Киева.

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога.

Созвон дипломатов последовал за заявлением Дональда Трампа о скорых подвижках в урегулировании конфликта на Украине. В ответ на вопрос о том, действительно ли российские власти нацелены на мирное урегулирование, американский лидер пообещал, что "мы узнаем очень скоро, в течение двух недель".

При этом в Кремле указывали, что из Европы звучат провокационные заявления — это "дальнейшее провоцирование войны" и "попытки заставить украинцев воевать дальше". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Берлин и Париж будто соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию.