Купальный сезон в Москве откроется не раньше середины лета, когда вода прогреется до 22–23 градусов. Такое заявление сделала специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Метеоролог рассказала в интервью News.ru, что большинство людей воспринимает как комфортную именно такую температуру воды — если исходить из этого, то ждать открытия купального сезона в столичном регионе придется примерно до середины лета.

Позднякова пояснила, что июнь, по предварительному прогнозу, особо жарких дней нам не принесет. Это означает, что до пресловутой комфортной температуры вода в водоемах Москвы и Подмосковья прогреется лишь в июле.

Ранее свои предположения о сроках открытия купального сезона в столичном регионе высказали другие эксперты. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предположил, что купаться в водоемах Центральной России можно будет примерно с середины июня. Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин отмечал, что оптимальное время для начала купания наступит после 10 июня.

Тем временем столичные спасатели продемонстрировали, как готовятся к началу купального сезона. На поисково-спасательной станции "Строгино" прошли специальные учения. Кроме того, московская поисково-спасательная службы перешла полностью на летние плавсредства.