Украинская сторона передала российским властям свой проект меморандума по мирному урегулированию конфликта. Об этом вечером среды, 28 мая, объявило Министерство обороны Украины.

Как заявил глава ведомства Рустем Умеров, "документ, отражающий украинскую позицию", подтверждает готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

В Киеве также отметили, что "не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".

Российские власти пока не подтверждали заявление Киева о передаче проекта меморандума. При этом глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский разоблачил утверждения киевского режима о том, что "русские не торопятся" со своей версией документа. На самом деле это "украинская сторона пошла совещаться", причем "совещание затянулось".

Тем временем американский президент Дональд Трамп в ответ на вопрос о перспективах украинского урегулирования заверил, что некие сдвиги произойдут "очень скоро, в течение двух недель".