Умер актер, сыгравший куклу Чаки

В США скончался актер Эд Гейл. Он получил мировую известность после того, как сыграл жуткую куклу Чаки в фильме "Детские игры".

Артисту был 61 год. По данным портала TMZ, он болел раком и уходил очень тяжело. Свои последние дни Гейл провел в хосписе в Лос-Анджелесе.

В 2023 году актер угодил в скандал. Эда Гейла заподозрили в домогательствах к нескольким несовершеннолетним. До самой смерти артист оставался под следствием полиции Лос-Анджелеса, но обвинение так и не было предъявлено.

Гейл родился с карликовостью. С детства мечтал стать актером, в итоге Эд снялся в трех фильмах серии "Детские игры", а также в таких лентах, как "Говард-утка" и "Байкерши в городе зомби".