Илон Маск покидает администрацию Трампа

Илон Маск заявил, что его работа госслужащим закончена и выразил благодарность президенту Трампу.



"Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы", — написал Маск в своей соцсети Х.

Предприниматель курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства. 24 мая владелец Х после масштабного сбоя в работе соцсети заявил, что намерен уделять больше внимания своим компаниям.