Российские военные успешно атакуют врага на стратегически важных направлениях. В Сумской области под полный контроль группировки "Север" перешло село Константиновка. В ДНР от неонацистов освобождён населённый пункт Зелёное Поле.

Уверенно продвигаются в глубину обороны ВСУ наши штурмовики на Краматорско-Дружковском участке фронта. Надёжное огневое прикрытие передовым отрядам обеспечили танкисты. Серия точных выстрелов прямой наводкой - и два опорных пункта противника на линии боевого соприкосновения уничтожены.

Без промаха бьёт артиллерия. На Красноармейском направлении расчёт РСЗО "Ураган" первым же выстрелом с дистанции более 30 километров накрыл командный пункт неприятеля.

Поражение цели вели в режиме реального времени -подтвердили операторы разведывательных беспилотников.