В период с восьми вечера по московскому времени 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских дронов, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

В частности, 30 БпЛА – над Белгородской областью, четыре дрона – над Орловской областью, четыре беспилотника – над Рязанской областью, еще четыре БпЛА – над Республикой Крым, три дрона – над Московским регионом, два беспилотника – над Брянской областью и один БпЛА – над Тамбовской областью.

Отметим, что российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. Киевский режим на фоне больших потерь кратно увеличил количество воздушных атак на гражданские объекты.

Тем временем украинская сторона передала российским властям свой проект меморандума по мирному урегулированию конфликта. Как заявил глава ведомства Рустем Умеров, "документ, отражающий украинскую позицию", подтверждает готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. В Киеве также отметили, что "не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".