Враг понёс потери и отступил: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Альфир Мусин, находясь на наблюдательном посту, обнаружил вражеский беспилотник и прицельным огнём сбил его. Дрон сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к нашим позициям.

Гвардии младший лейтенант Андрей Опарин с группой мотострелков скрытно подобрался к опорному пункту неонацистов и атаковал его. В ходе боя Андрей уничтожил часть живой силы неприятеля и прорвался на территорию форпоста. В рядах противника началась паника. Враг понёс потери и отступил. Андрей вместе с подчинёнными удержали опорный пункт до прибытия основных сил, отбив ещё несколько атак ВСУ.