Дипломат Попов: Европейцы думают только о том, как сорвать переговоры

Осознают ли западные деятели, угрожающие ракетными ударами по территории России, чем может закончиться для них подобная авантюра? На что рассчитывают недальновидные политики, пытаясь сорвать развитие переговорного процесса? И сохранит ли Дональд Трамп приверженность к мирному разрешению конфликта?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Они (европейские политики – прим. ред.) – люди без стратегического видения. Иногда удивляешься, насколько они близоруки. Поменялась позиция США, на которых они ориентировались. Европейцы только думают о том, как сорвать переговоры. Все это прикрывается разговорами о мире, это совершенно дико", - отметил он.

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