В США обвинили Китай в замедлении вращения Земли

В западном клубе обывателя русскими пугают, а тут китайцы такое сотворили, что ни в какой Москве не додумались бы! Специалисты НАСА присмотрелись к вращению Земли, поняли, что как-то не так вращается. Посмотрели на земную ось через приборы - и поняли, что кто-то её сместил почти на 2,5 сантиметра.

Виноватых искали все светлые умы в американском Центре космических полетов имени Годдара, и ведь нашли. Китайские товарищи натворили дел. По словам американских экспертов, виной всему самая крупная в мире китайская гидроэлектростанция "Три ущелья". Огромная плотина удерживает десятки миллиардов тонн воды, меняя распределение массы планеты. И вот результат. Из-за этого земные сутки увеличились на 6 сотых микросекунды, если кто не заметил.

Почему именно китайская плотина замедлила вращение Земли? В России более сотни гидроэлектростанций. Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская ГЭС - одни из самых крупных в мире. Странно, что нас не обвинили в замедлении вращении Земли.

А ведь Владимир Вольфович предупреждал давно. Конечно, теория заговора не будет полной без Дональда Трампа. Западная пресса и американского президента обвиняет в том, что он стал участником климатического заговора. Как Земля-то ещё на оси держится?

В действительности всё не так, как на самом деле.