Американский суд заблокировал введенные Трампом пошлины

В США суд по международной торговле заблокировал введённые в апреле Дональдом Трампом пошлины на импорт. Тарифы признали незаконными, а действия главы Белого Дома расценили как превышение полномочий.

Судебная коллегия категорична - упразднят сборы на продукцию из почти 200 государств, включая Канаду, Китай и Мексику. Исключение - на поставки автомобилей, запчастей для них, стали и алюминия. Эти тарифы подпадают под действие другого закона, на который ссылался президент, и он не противоречит праву. Администрация Трампа раскритиковала судебное решение. Там заявили, что подадут апелляцию.

Торговая война стала одним из рычагов влияния американского лидера. И останавливаться он, похоже, не собирается - в июле планирует ввести пошлины на товары из Евросоюза в размере 50 процентов.